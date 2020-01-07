توجه الفنان ماجد الكدواني، بالتهنئة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا: «كل سنة ومصر كلها طيبة».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «مسا الورد»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن «يوم العيد يوم عادي سيذهب فيه لزيارة خالته بعدما رحل باقي أفراد أسرته إلى السماء»، متوجهًا بالدعاء للجميع: «ربنا يديكم الصحة وطولة العمر».

وعن الأخبار المتداولة عن مشاركته بمسلسل «بابا العرب» الذي يتناول حياة البابا شنودة، أوضح: «لا يوجد شيء واضح، لا توجد اتفاقات رسمية أو شيء خالص»، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر الموضوع بشكل واسع.

ولفت إلى أن عدم مشاركته بالمسلسلات التليفزيونية يرجع إلى حبه لفكرة السنيما والاستمتاع بها، مردفًا: «فكرة مدة الساعة ونصف، والبداية والوسط والنهاية، جرعة التمثيل في السنيما مكثفة بتشبع، ولا أحب أن آكل أكثر من طاقتي».