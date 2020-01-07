أمريكا تعتزم إنشاء مطار لطائرات عملاقة بقاعدة «عين الأسد» غرب العراق

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أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء أن القوات الأمريكية تعتزم إنشاء مطار لطائرات (بي 52) القاصفة العملاقة داخل قاعدة "عين الأسد الجوية" غربي محافظة الأنبار غربي البلاد.

ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول القول إن "القوات الأمريكية تعتزم إنشاء مطار دولي عملاق ذي مواصفات عالمية لطائرات بي 52 العملاقة في قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار".

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمريكية فرضت إجراءات احترازية تمهيدا للبدء في إنشاء المطار خلال الفترة القليلة المقبلة.