قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن «مصر تمتلك حوالي ثلاثة ملايين عقار مخالف»، لافتًا إلى أنه «منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن بلغت عدد المخالفات مليون و250 ألف مخالفة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن «المخالفات بمعدل 750 ألف عقار في الريف، و450 ألف في الحضر»، مؤكدًا على «دراسة الصندوق للموقف الحالي العقارات المخالفة وحجم الإنجاز التام في هذا الملف».

وشدد على أهمية خدمة التشريعات الموضوعة لتطوير الدولة والقضاء على العشوائيات، موضحًا: «التشريعات إذا لم تخدم تطوير الدولة، كصندوق أنا بحرت في ميا، كإني أعمل على المشاية الكهرباء وأنهج في مكاني، ولسة في ناس بتبني عشوائي وتخالف».