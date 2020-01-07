لوكاكو يقود إنتر لفوز كبير على نابولي واستعادة صدارة الكالتشيو

قاد البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان الإيطالي، فريقه إلى صدارة ترتيب الدوري الايطالي، بفوز كبير على نظيره نابولي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الإثنين، في قمة مباريات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الايطالي.

سجل هدفي إنتر ميلان في الشوط الأول النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 14 و33 ، فيما سجل هدف أصحاب الأرض البولندي ميليك في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لفريق النيراتزوري في الدقيقة 62 ليقود فريقه للفوز 3-1.

بهذه النتيجة يعود إنتر إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة بفارق الاهداف عن يوفنتوس الذى فاز اليوم على كالياري برباعية نظيفة، بينما يحتل نابولي المركز الثامن برصيد 24 نقطة.