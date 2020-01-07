الفرنسي جوميز مديرا فنيا للإسماعيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن النادي الإسماعيلي تعاقده مع الفرنسي ديديه جوميز، لتولي المسؤولية الفنية للنادي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للصربي ميدوراج يسيتش، والذي تمت إقالته في وقت سابق نظرًا لسوء النتائج.

وأتم مجلس إدارة النادي، برئاسة إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع المدرب الفرنسي ، مساء الإثنين.

وتولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت منذ رحيل المدرب الصربي نظرا لتراجع النتائج على المستوى المحلي.

ويملك المدرب الفرنسي صاحب الــ49 عاما سيرة ذاتية مميزة حيث سبق له التتويج مع رايون الرواندي بالدوري وكأس رواندا فضلا عن الوصول لنصف نهائي بطولة سيكافا للأندية.

كما نال مع القطن الكاميرونى مسابقة الدوري لموسمين على التوالي وكأس الكاميرون بجانب التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية بجانب حصد المركز الثالث في الدور الثاني و التأهل لدور ربع النهائي من الكونفدرالية و نصف نهائي كأس الجزائر رفقة فريق شبيبة قسطنطية.

وحصد جوميز لقب الدورى الغيني مع فريق حوريا إضافة لقيادتهم للوصول لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية 2019-2020.