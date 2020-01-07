التضامن: تلقي طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية حتى 16 يناير الجاري

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن استمرار تلقي طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية في دورتها الجديدة لعام 2020، وذلك على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وحتى 16 من يناير الجاري، وذلك استعدادا لتنظيم الاحتفال المركزىيللمسابقة خلال مارس المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، على ألا يقل سن الأم عن 50 سنة فى 31 ديسمبر 2019 مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء.

وتابعت الوزارة في بيانها: يستثنى في ذلك محافظات الحدود (شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان)، وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وأشارت إلى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 تأتي التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم، واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات، والحفاظ على كيان الأسرة كذلك من تلك الشروط اعلاء قيمة الأسرة البديلة، وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق فتح باب التقدم للاشتراك أمام الراغبين خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 وحتى 16 من يناير 2020.