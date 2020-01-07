مصرع زوجة أمين شرطة بطلقة بالخطأ في الدقهلية

لقيت زوجة أمين شرطة بالدقهلية مصرعها بطلقة من سلاح زوجها أثناء لهوها به.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ من مستشفى السنبلاوين العام بوصول ربة منزل من «عزبة أبو داود» التابعة لقرية برهمتوش، مصابة بطلق ناري في الرأس. وتدعى «نهى. ا. ا»، 38 سنة ربة منزل، نتيجة إصابتها بطلق ناري في الرأس من الناحية اليسرى له فتحة دخول وخروج.

وبسؤال زوجها «جمعة. ا. م» 42 سنة، أمين شرطة، من قوة إدارة مباحث التموين وحدة ميت غمر، اقر بأنه عقب استلامه سلاحه الميري، وترك السلاح أسفل وسادة السرير، فسمع صوت طلق ناري، وعندما خرج ليرى مصدر الصوت فوجد زوجته تمسك بالسلاح وهي على الأرض وقد أصابها في رأسها.