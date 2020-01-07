وزير النقل الألماني يدعو للإسراع في التحول لاستخدام محركات سيارات أقل ضررا بالمناخ

ناشد وزير النقل الألماني أندرياس شوير مصانع السيارات الألمانية الإسراع في التحول إلى استخدام محركات أقل ضررا بالمناخ.

وقال شوير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا أحد ينكر أن صناعة السيارات الألمانية جيدة ومبتكرة من الناحية التكنولوجية. يتعين علينا الإسراع في نقل هذه الابتكارات الألمانية إلى الشارع وجعلها ملموسة ومناسبة للحياة اليومية".

وتابع الوزير الألماني: "يتعين علينا جعل الأشخاص متطلعين ومتحمسين. يتعين علينا إضعاف أية أحكام مسبقة بشأن المحركات البديلة، من حيث مدى ملائمتها للاستخدام اليومي".

وأضاف شوير قائلا لـ (د.ب.أ): "عندما اتأمل بعض منتجات مصانع سيارات أجنبية، فإنه يقف خلفها كثير من التسويق. قوتنا في سعينا للوصول إلى الكمال ولكن يجب ألا يؤدي ذلك إلى ضياع وقت في التطوير".

ووصف الوزير الألماني عام 2020 بأنه "عام الأمل" بالنسبة للحد من المحركات الضارة بالمناخ في ألمانيا، وقال: "هناك كثير من موديلات السيارات الكهربائية الجديدة في الشارع، ولكن يتعين علينا أن نكون منفتحين للتكنولوجيا".

يذكر أن السيارات ذات المحركات البديلة لم تحقق حتى الآن نجاحا كبيرا في السوق بألمانيا، حتى وإن كان عام 2019 شهد زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية.