سيناتور جمهوري: مات الحوار مع إيران بعد مقتل سليماني

اعتبر السيناتور الجمهوري راند بول، أمس الأثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى "نصيحة سيئة" بشأن قراره بقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وأكد بول، خلال مقابله مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أنه "سيكون هناك المزيد من الهجمات على الأمريكيين انتقاما لمقتل سليماني، حيث أن خليفة سليماني متشدد"، معربا عن حزنه لخسارة فرصة وجود طريق للحوار الدبلوماسي مع إيران، معتبرا أنه "بموت سليماني مات الحوار مع إيران".

ورجح السيناتور الأمريكي وقوف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، وراء اقتراح اغتيال سليماني، واصفا هذه النصيحة بـ"السيئة"، ومعتبراً أن "اغتيال قائد عسكري لدولة أخرى يعتبر عملا حربيا يستوجب موافقة الكونجرس الأمريكي".

من جهته، حذر السيناتور الأمريكي البارز ليندسي جراهام، أمس الأثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استهداف المواقع الثقافية الإيرانية، وذلك في حال قيام إيران بالانتقام من مقتل قاسم سليماني، قائد لواء فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقال جراهام: "تحدثت إليه (ترامب) اليوم وقلت له إننا لسنا في حالة حرب مع ثقافة الشعب الإيراني، وأوضحت له أن المواقع الثقافية والمواقع الدينية ليست أهدافًا مشروعة"، مضيفا: "كما أشرت له خلال المحادثه إلى أن اعتبار المواقع الثقافية أهداف عسكرية يقوض ما نحاول القيام به"، وفقا لموقع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية. ولم يعلق البيت الأبيض حتى الآن على صحة هذه الرواية.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تكرار ترامب لتهديداته باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية، وتشديده على مشروعية ضرب هذه المواقع.