حملة مشتركة بين الزراعة والطب البيطرى لحصر وترقيم الثروة الحيوانية بالبحيرة

قام قطاعى الزراعة والطب البيطرى بالبحيرة بإطلاق حملة حصر وترقيم الثروة الحيوانية بكافة قرى مراكز المحافظة ، وقال المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، إلى أن هذه الحملة مشروعٌ قومى , يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وواضحة عن أعداد المواشي وتوزيعها الجغرافي ، وأن هذا الحصر سيسهم في تطوير الخطط والبرامج المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية وتنظيم الخدمات المقدمة للمربين ، وذلك لرفع إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي،

وكانت وزارة الزراعة قد شكّلت لجان تنسيقية تنبثق عنها عدة لجان فرعية لتغطية كافة المناطق التي سيشملها الحصر، وانه طبقا لتعليمات نائب وزير الزراعة يتم البدء فورا فى حصر كافة الحيوانات ، وكذلك حصر كافة مراكز تجميع الألبان فى نطاق مصر بصفة عامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ، لوضع هذه البيانات تحت يد متخذي القرار لاستخدامها فى رسم توجيهات مصر فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على تنميتها .

وأشار وكيل وزارة الزراعة ، الى إن الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية؛ بسبب زيادة معدل النمو السكاني، بالإضافة إلي الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة وأيضا سياسة الاستيراد ،

وأضاف أنه أيضا يتم حصر أعداد الماشية من خلال الحملة القومية للتسجيل والترقيم لعمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية في مصر ، مع توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة

ووجه مديري الإدارات الزراعية بضرورة التعاون والتنسيق التام مع مديري الإدارات البيطرية ، واستخدام كافة الإمكانيات لانجاز هذا الحصر على الوجه الأمثل

كما حث الجميع على بذل المزيد من الجهد على ان يكون الحصر أكثر دقة بحيث يتضمن كل منزل ريفى فى المحافظة طبقا للنماذج المعدة لذلك على أن يتم الانتهاء من الحصر فى موعد أقصاه شهر من تاريخه ، كما أشار الى أن الأمراض الوبائية التي تواجه الثروة الحيوانية تمثل تحديا كبيرا حيث تسبب خسائر اقتصادية كبيرة، ودائما تحرص وزارة الزراعة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم، بما يساهم بشكل مباشر في تنمية الثروة الحيوانية

وأكد الزواوى على ان هذا الحصر سيخضع للمتابعة من كافة الجهات الرقابية للوقوف على مدى صحة تلك البيانات .

وأضاف الدكتور حسنى عباسى مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة ،انه من المهم ان يكون الحصر بالاشتراك بين الإدارة الزراعية والمتمثلة فى الجمعيات التابعة لها و الإدارات البيطرية والمتمثلة فى الوحدات التابعة لها وذلك بالمرور على القرى والنجوع بحيث يتم ترقيم جميع الحيوانات مشيرا الى ان هناك 178وحدة بيطرية بنطاق المحافظة يتم العمل بها على قدم وساق لانجاز هذا الحصر فى الموعد المحدد

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإدارة العامة للتعاون الزراعى ، برئاسة المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وبحضور الدكتور حسنى عباسى مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة والدكتورة سحر شعير رئيس وحدة الترقيم والتسجيل بالطب البيطرى و المهندس حسين طلعت مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى والمهندس كامل سيف النصر مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة مديرى الإدارات الزراعية والإدارات الفنية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة .