الهلال يهزم الأهلي بثلاثية في الدوري السعودي

فاز فريق الهلال على ضيفه الأهلي 3 / 1 اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الهلال بهدف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 37، ثم تعادل عمرو السومة للاهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 70 قبل أن يسجل علي البليهي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع الهلال، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 27 نقطة وانفرد بالمركز الثاني بفارق نقطتين خلف النصر المتصدر، وتوقف رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الرابع.

وهذا الفوز هو الثامن للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، في حين أن هذه الخسارة هي الرابعة للأهلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.