الحكومة اليونانية: العلاقات الثنائية بين أثينا وواشنطن في أفضل مراحلها

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، أن اليونان والولايات المتحدة تشهدان أفضل مرحلة من علاقاتهما الثنائية.

وقال بيتاس - في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميرني) اليونانية، اليوم الثلاثاء - إن اليونان تتوقع من الولايات المتحدة أن تعترف بأنها خرجت أقوى من أزمة دامت عقدًا وأنها على استعداد لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي ما يخص التطورات الأخيرة في شرق المتوسط، قال بيتاس إن الولايات المتحدة توقفت عن محاولة الحفاظ على مسافة متساوية بين اليونان وتركيا وأنها تتعامل بحزم مع الاستفزازات التركية.

واستنكر بيتاس اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوقيع عليه بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.. قائلًا إن اليونان استطاعت أن "تعزل تركيا دبلوماسيًا".

من ناحية أخرى، أعرب بيتاس عن رغبة اليونان في المشاركة في برنامج طائرات لوكهيد مارتن "إف-35" الأمريكي إذ كان البرنامج بشروط بإمكان أثينا تلبيتها ماليًا.

وشدد المتحدث باسم الحكومة اليونانية على أن بلاده ليست لديها أية نية للدخول في سباق أسلحة مع تركيا وأنها ستحرص دائمًا على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أنقرة وأثينا حتى تكون هناك علاقة مستقرة بين البلدين، إذا رغبت تركيا في ذلك.

وأضاف أنه رغم ذلك لا يمكن ترك اليونان بدون القوات التي تحتاجها حتى تتمكن دائمًا من الدفاع عن حقوقها السيادية.

وأكد أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب اجتماعهما في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، قائلًا إن أثينا تسعى إلى إجراء نقاشات بناءة تخدم المصالح الوطنية اليونانية.