تونس تضع خطة عاجلة تحسبا لتدفق لاجئين من ليبيا

أعلنت تونس وضع خطة عاجلة تحسبا لتدفق لاجئين في حال تطور النزاع المسلح في ليبيا.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء خصص اليوم لوضع خطة عاجلة لتأمين استقبال اللاجئين ومجابهة تطور الأوضاع في المناطق الحدودية مع ليبيا والتي تضم معبرين في راس الجدير والذهيبة.

وفي عام 2011 استقبلت تونس حوالي مليون شخص هربوا من الأراضي الليبية إبان إندلاع النزاع بين الثوار والكتائب الموالية للعقيد الراحل معمر القذافي، ومن بينهم لاجئون ومهاجرون من العمال أقاموا في مخيم الشوشة قرب الحدود.

واعترض المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الذي يعنى بالهجرة واللاجئين، على مخطط طوارئ غير مؤكد لإقامة مخيم في منطقة "بئر الفطناسية" قرب مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين في الجنوب التونسي.

وأبدى المنتدى تحفظه على خلفية تجربة مخيم الشوشة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني تحمل العبء الأكبر آنذاك وبقيت تونس تواجه وحدها تبعاتها.

ووجه المنتدى في بيان له "انتقادات للسياسات الدولية وخاصة الأوروبية والتي عمقت الأزمة في ليبيا وأغلقت حدودها البحرية في وجه الفارين من المأساة في ليبيا ليلقى العبء على تونس في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي صعب".