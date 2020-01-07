محافظ بنى سويف وقيادات المحافظة يشهدون قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا أسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيدا و فرحة على كل المصريين

وشهد القداس حضور:اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، والعقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة ،والدكتور عاصم سلامة، والأستاذ بلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمود السكرتير العام المساعد ، والدكتور عبدالله علي مبروك، والأستاذ هشام سليم، والأستاذة ميرفت ميشيل،الأستاذ حسام العمدة، أعضاء مجلس النواب ،وهاني الجويلي، رئيس المدينة، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية، وعدد من رجال الدين الإسلامي من أعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة

وأكد نيافة الأنبا أسطفانوس عن ترحيبه الكبير بقيادات المحافظة، وفي مقدمتهم المحافظ و القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين، الذين حرصوا على حضور القداس مشاركة لأخوتهم فرحتهم بالعيد

وأشار الأنبا اسطفانوس إلى رحمة الله وأنه رؤوف وحنان بعباده، مهنأ المحافظ القيادات الكنسية والمواطنين بالعيد، متمنيًا أن يكون عيد فرحة وفاتحة خير على مصر جميعًا، مؤكدًا على عمق الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي.