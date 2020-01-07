الرئاسة الجزائرية: الملاحقة القضائية لمن يفتح صفحات مزورة باسم كبار المسؤولين

حذرت الرئاسة الجزائرية من أنه سيتم ملاحقة كل من يفتح صفحة مزورة أوحساب وهمي باسم كبار المسؤولين في الدولة على منصات التواصل الاجتماعي قضائيًا.

وحذرت مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية - في بيان اليوم الثلاثاء - من الانسياق وراء الحسابات الوهمية المنسوبة إلى كبار المسؤولين في الدولة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وقال البيان إن مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية لاحظت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لصفحات مزيفة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي منسوبة لكبار مسؤولي الدولة، خاصة على "تويتر" و"فيسبوك"، الأمر الذي يضع أصحابها تحت طائلة المتابعة القانونية.

ودعت المديرية إلى ضرورة الاحتياط من الانسياق وراء هذه الحسابات الوهمية التي تضلل الرأي العام وتسيء إلى كبار المسؤولين في الدولة.