الرئيس الأمريكي: استهداف قاسم سليماني أنقذ أرواحا من الموت

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إعطائه الأوامر باستهداف قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني قائلاً "إنه أنقذ بذلك أرواحاً من الموت".



ووصف الرئيس الأمريكي - حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - سليماني بالإرهابي قائلاً "إنه كان في العاصمة العراقية بغداد من أجل تنفيذ عمل سيء"، مضيفاً أن واشنطن كانت تتبع تحركات سليماني لأيام.



وحول تصريحاته باستهداف مواقع ثقافية في إيران، قال ترامب "إنه يرغب في اتباع القوانين إلا أنه سيكون هناك تداعيات تجاه إيران إذا ما هوجمت الولاياتُ المتحدة، حيث قال مستنكراً "مسموح لهم بقتل شعبنا!"، "إنني أحب اتباع القانون".



وأكد الرئيس الأمريكي أن سليماني كان يخطط لـ "هجوم كبير"، بدون مزيد من التوضيح بهذا الصدد.



وبشأن الخطاب المسرّب المعني بانسحاب الولايات المتحدة من العراق، قال ترامب "إنه لا يعرف عنه شيئاً"، مشيراً إلى أنه يرغب في سحب القوات الأمريكية من العراق في الوقت المناسب.