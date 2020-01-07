«الخضر»: قرار البرلمان العراقي سحب الأساس القانوني لمهمة الجيش الألماني

أعربت روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر الألماني المعارض، عن اعتقاده بأن مهمة الجنود الألمان في العراق لم يعد لها أساس من القانون الدولي بعد قرار البرلمان العراقي أمس الأحد، الذي طالب الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.

وعلى هامش اجتماع مغلق لمجلس إدارة الحزب، قال هابيك في هامبورج، اليوم الاثنين، إن القرار:" سحب الأساس المشتق من القانون الدولي (لمهمة الجيش الألماني)" مشيرا إلى أن هذا يعني ضرورة عودة الجنود إلى ألمانيا.

وكانت انالينا بيربوك، المشاركة في رئاسة الحزب، قد طالبت بهذا مطلع الأسبوع الجاري بدعوى أنه لم يعد من الممكن ضمان أمن الجنود في العراق في ظل التصعيد الخطير بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبها، كانت الحكومة الألمانية أعلنت أمس بعد قرار البرلمان العراقي بأن استمرار مهمة الجنود الألمان في العراق مرهونة بموافقة الحكومة في بغداد.

يذكر أن الجيش الألماني يدعم مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش من خلال القيام بطلعات استكشافية بطائرات تورنادو وتزويد الطائرات بالوقود بالإضافة إلى تدريب القوات العسكرية في العراق.

وقال هابيك عن الوضع بعد مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في بغداد إثر غارة أمريكية نهاية الأسبوع الماضي:" ما نشهده هو أن التهديد بالانتقام يتسبب في التهديد بالانتقام، وهذا يشبه العهد القديم".

وأضاف هابيك :" لكن ليس هذا ما ينبغي على الدبلوماسية الحديثة والسياسة الخارجية أن تقوم به".

واختتم تصريحاته بالقول إنه في حال تمكنت ألمانيا مع الشركاء الأوروبيين من صياغة نهج مشترك " فعندئذ ربما لاحت فرصة معينة" للتأثير على الولايات المتحدة والعراق وإيران.