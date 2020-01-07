عبدالمهدي: نتشاور للوصول إلى أفضل الطرق لتنفيذ قرار الانسحاب

قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء: " نتشاور للوصول إلى أفضل الطرق لتنفيذ قرار الانسحاب".

وأوضح عبد المهدي أن مهمة القوات الأجنبية في البلاد أخذت أبعادا مختلفة عن القضاء على تنظيم "داعش"، مضيفا أن علينا التفاوض من أجل التوصل إلى أفضل الطرق لتنفيذ قرار الانسحاب.

وأكد أنه تم تسلم الرسالة المتعلقة بالانسحاب الأمريكي وأنه تم إرسالها إلى وزارة الخارجية العراقية، وقال "استلمنا الليلة الماضية رسالة من الادارة الامريكية تتحدث عن إعادة التموضع تمهيدا للانسحاب من العراق وبعد أربع ساعات قيل إنها خطأ".

وأضاف "علينا بناء ثقة بين العراق وأمريكا ويجب إعادة التعامل الجدي بين البلدين وأن الجانب الأمريكي لم يتصرف بثقة معنا ولم يكن واضحا".

وقال "علينا أن نتشاور مع الجانب الأمريكي للوصول إلى أفضل الطرق للانسحاب دون الإضرار ببلدنا وأن إضعاف العراق سيؤذي دول العالم وأن أساس اتفاقنا مع التحالف الدولي هو محاربة داعش وتدريب القوات العراقية".

وتابع "لا مخرج للوضع في العراق اليوم إلا انسحاب القوات الأجنبية وعلى الجميع أن يتفهم أنه ليست لنا عدائية على أحد ويتوجب علينا اتخاذ قرار تاريخي لتصحيح المسارات وحل الازمة".

وذكر "نحن بحاحة إلى تصحيح المسارات ومشروع خروج القوات الأجنبية من العراق مطروح منذ سنوات وأن داعش اليوم أضعف بكثير مما كان".

وقال "نؤكد المخرج الوحيد للازمة الحالية هو خروج القوات الأجنبية من العراق".