واشنطن بوست: الإدارة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات اقتصادية على العراق

أفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، بأن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية بدأوا الإعداد لعقوبات اقتصادية محتملة ضد العراق في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات إذا أجبرت العراق القوات الأمريكية على الانسحاب.

وذكرت الصحيفة - في نبأ بثته على موقعها الإلكروني اليوم الثلاثاء- أن المحادثات بشأن العقوبات المحتملة لا تزال في مراحلها الأولى، بحسب ثلاثة مسؤولين على دراية بالأمر، لم تكشف الصحيفة عن هويتهم.

وشدد المسؤولون على أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص العقوبات الاقتصادية، وقال أحدهم إنه سيتم الانتظار لبعض الوقت على الأقل لوضع خطة العقوبات، لمعرفة ما إذا كان العراق سينفذ دعواته بطرد القوات الأمريكية من البلاد.

وأضاف المسؤولون، أن وزارة المالية الأمريكية والبيت الأبيض سيعملان على تنسيق الجهود بينهما فيما يخص فرض عقوبات على العراق، الحليفة الأجنبية التي أنفقت أمريكا مئات المليارات من الدولارات لدعمها.

وتأتي هذه النقاشات حول إمكانية فرض عقوبات، ضمن محاولة البيت الأبيض التعامل مع تداعيات قرار ترامب بشأن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني الجمعة الماضية، حسبما ذكرت الصحيفة.