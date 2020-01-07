سفير مصر بالنمسا: نفخر بتعيين الدكتورة غادة والي مديرة للأمم المتحدة في فيينا

أكد السفير عمر عامر، سفير مصر لدى النمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية هناك، أن مصر تفخر بفوز الدكتورة غادة والي بمنصب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومدير الأمم المتحدة في فيينا، مشيرا إلى أن الفوز بهذا المنصب كان نتاج تحضير وجهد دءوب لكل أجهزة الدولة.

وقال عامر - في لقائه مع أقباط النمسا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد - "إننا نتطلع لاستلام الدكتورة غادة والي لمهام منصبها، وهو أمر فخر لمصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، حيث كان هناك تنافس واسع على هذا المنصب وعلى المناصب الدولية بشكل عام".

كان السفير عامر قد حرص على مشاركة الأقباط في النمسا بقداس عيد الميلاد المجيد أمس /الاثنين/ برفقة أعضاء السفارة ورموز الجالية، وذلك في كنيسة "عذراء الزيتون" في فيينا، حيث استقبله بالترحاب عدد كبير من الكهنة وأقباط النمسا.