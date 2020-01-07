أبوعلي: رونالدو يرغب في زيارة مصر

كشف رجل الأعمال، كامل أبوعلي، عن وعده بحضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مصر، لزيارة الغردقة في أقرب فرصة.

وقال أبوعلي في تصريحات لقناة "أون سبورت":" تحدثت مع رونالدو منذ فترة، ووجهت له دعوة الحضور إلى مصر لزيارة الغردقة، واللاعب أبدى رغبته في أقرب وقت".

وعن تنظيم منطقة سهل حشيش بالغردقة، لحفل جوائز الكاف لعام 2019.. قال كامل أبوعلي:" أتمنى خروج الحفل في أبهى صوره، حتى تكون صورة مصر مشرفة أمام العالم، بشكر كل العاملين الذين قاموا بإنجاز هذا الحدث الكبير في وقت قصير".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذي يتنافس على لقب نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.