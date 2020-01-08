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محافظ شمال سيناء يحذر المواطنين من موجة الطقس السيء

محمد عبد الفضيل شوشة
محمد عبد الفضيل شوشة
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 11:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 11:42 م

حذر محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، أهالي المحافظة، من استمرار الطقس الجوي غير المستقرة الذي تتعرض له شمال سيناء، من رياح وموجة برد شديد وانخفاض في درجة الحرارة مع سقوط أمطار متقطعة.

وطالب المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، المواطنين من عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة، وكذلك ابتعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار والرياح ، وذلك حرصا على حياة وسلامة المواطنين.

يشار إلى أن محافظة شمال سيناء تشهد طقسًا سيئًا وغير مستقر مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وموجة من البرودة الشديدة والصقيع والرياح الباردة والأمطار.

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