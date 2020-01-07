كندا تنقل جزءا من جنودها من العراق إلى الكويت

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تعتزم كندا سحب جزء من جنودها الموجودين في العراق ونقلهم إلى الكويت وذلك على خلفية تصاعد التوترات مؤخرا بعد مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في غارة أمريكية على بغداد نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الكندية اليوم الثلاثاء أنها ستنقل جزءا من جنود الجيش الكندي البالغ عددهم 500 فرد إلى الكويت خلال الأيام المقبلة.

وستسري عملية النقل على جنود تابعين لمهمتين مختلفتين إحداهما لمحاربة داعش والأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان الحلف الأطلسي أعلن في وقت سابق اعتزامه سحب جنوده من العراق.

كان البرلمان العراقي تبنى قرارا السبت الماضي يطالب الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.