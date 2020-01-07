تعاني الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني في مدينة جدة السعودية، من كثرة الغيابات في صفوفها في ظل سعيها للمنافسة على أول لقب في الموسم.

وتشارك فرق برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وريال مدريد في النسخة الـ36 من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تقام للعام الثاني على التوالي خارج إسبانيا، بعدما أقيمت الموسم الماضي في المغرب.

ويبرز من بين أسماء الغائبين كل من البلجيكي إدين هازارد والألماني مارك تير شتيجن والفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي دييجو كوستا والبرتغال جونزالو جويديش ورودريجو مورينو، وانضم لهم في الساعات الأخيرة كل من الفرنسي كريم بنزيما والويلزي جاريث بيل.

وما يزال هازارد يتعافى من الإصابة التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال في نوفمبر الماضي.

وكان اللاعب قد اقترب من أفضل مستوياته، حينما تعرض لإصابة الكاحل ومن المقرر أن يعود للملابس بعد أسبوعين.

وبجانب هازارد يعاني الريال من غيباب ماركو أسينسيو، الذي وقع ضحية لإصابة طويلة بالرباط الصليبي، والفرنسي كريم بنزيما الذي يعاني من إصابة عضلية وبيل الذي تعرض لعدوى في الجهاز التنفسي.

أما برشلونة فيعاني من غياب تير شتيجن والفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي آرثر ميلو.

ويعاني الحارس من إصابة في الركبة اليمنى ويرفض الخضوع لجراحة، لذا فإن العلاج التقليدي لن يؤدي للحاقه بالمباراة، أما ديمبلي فتعرض في ديسمبر لإصابة عضلية، الثالثة من نوعها هذا الموسم ولن يعود للمشاركة حتى فبراير.

أما آرثر ميلو فيعاني من مشكلات في منطقة العانة، وعاد بعد عطلة الميلاد دون أن تظهر عليه علامات تحسن ولن يعود للعب قبل ثلاثة أسابيع أخرى.

أما فالنسيا فقد لعب أغلب أوقات الموسم بدون جويديش، أهم لاعبيه، كما سيفتقد لجهود مهاجمه رودريجو مورينو الذي يعاني من التواء في الركبة منذ مواجهة إيبار.

وتضم قائمة الغائبين عن فالنسيا أيضا كلا من مانو باييخو وكانجين لي وكريستيانو باتشيني.

أما دييجو كوستا فهو أبرز الغائبين بسبب الإصابة عن أتلتيكو مدريد، وقد خضع لجراحة في نوفمبر للعلاح من الفتاق، ولن يعود قبل فبراير حينما يواجه فريقه ليفربول الإنجليزي في ثمن نهائي دوري الأبطال.