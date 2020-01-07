إصابة 6 متظاهرين في هجوم على ساحة التظاهر في الناصرية

ذكر متظاهرون ومصادر طبية مساء اليوم الثلاثاء أن 6 متظاهرين على الأقل أصيبوا بجروح جراء قيام مسلحين ملثمين بالهجوم على ساحة التظاهر المركزية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (375كم جنوب بغداد).

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن مسلحين ملثمين اقتحموا مساء ساحة الحبوبي الساحة الرئيسية لتجمع المتظاهرين للشهر الثالث على التوالي وأطلقوا الرصاص من أسلحة رشاشة أسفرت عن إصابة 6 متظاهرين في حصيلة أولية".

وذكرت المصادر "أن أكثر من 8 خيم وسرادق تم احراقها من قبل المهاجمين"، وأضافت أن "قوات من الشرطة تدخلت لفض الاشتباك بين المتظاهرين والمهاجمين في ساحة الحبوبي بالناصرية فيما شوهد تدخل فرق الدفاع المدني لإخماد النيران وسيارات الاسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات".