مدرب ليدز يونايتد يبدي فخره بأداء فريقه أمام أرسنال

أبدى مارسيلو بييلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد شعوره بالفخر إزاء أداء لاعبيه رغم الهزيمة أمام أرسنال صفر / 1 مساء الاثنين في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لكنه تحسر أيضا على تراجع الأداء خلال الشوط الثاني ليودع فريقه منافسات البطولة.

وفرض ليدز يونايتد، متصدر دوري البطولة الإنجليزية، هيمنته خلال أغلب فترات الشوط الأول وصنع عددا من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بحسم المواجهة، لكن الحال تغير خلال الشوط الثاني، حيث تحولت دفة المباراة لصالح أرسنال الذي حسم الفوز وبطاقة التأهل بهدف واحد سجله ريس نيلسون في الدقيقة 55 .

وقال بييلسا عقب المباراة :"ما كنا بحاجة إليه خلال المباراة هو إعادة ما قدمناه في الشوط الأول (خلال الشوط الثاني)."

وأضاف "الشوط الأول كان إيجابيا للغاية بالنسبة لنا. ولكن في الشوط الثاني، تغيرت الهيمنة على المباراة بشكل كبير."

وتابع "في الشوط الأول ضغطنا على دفاع المنافس بشكل أكبر وصنعنا هجمات سريعة. لكننا لم نتمكن من ذلك في الشوط الثاني".