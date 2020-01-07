رئيسة تايوان تسعى لكسب تأييد الشباب قبل الانتخابات المقبلة

سعت رئيسة تايوان تساي اينج وين لكسب تأييد الناخبين الشباب، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع وصول الحملات الانتخابية لأيامها الأخيرة

وخلال فعالية انتخابية في مدينة تشيايي جنوب تايون، حثت تساي، التي تسعى للفوز بولاية ثانية وأخيرة، الشباب على التصويت معتبرة أن مشاركتهم في الانتخابات حاسمة لمستقبل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وركزت تساي التي تنتمي إلى ـ "الحزب الديمقراطي التقدمي" الوسطي الحاكم، والذي يميل نحو الاستقلال، هي وحكومتها على الناخبين الشباب في وسط عام 2019 بعد هزيمتها في الانتخابات المحلية.

وساعدت المواقف الليبرالية بشأن القضايا الاجتماعية، مثل المساواة في الزواج، الحزب في اكتساب مواهب جديدة وإحياء فرصه في الفوز.

وفي الانتخابات المقبلة، سيكون 13 بالمئة من المرشحين الـ70 للمجلس التشريعي، مرشحين جدد ومن بينهم مرشح عمره 27 عاما.

كما حاول منافس تساي الرئيسي وهو هان كو يو الذي ينتمي إلى "الحزب القومي الصيني، اليميني الموالي لبكين، كسب تأييد الناخبين الشباب لكنه كان أقل نجاحا.