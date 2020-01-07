انسحاب منتخب غانا للكرة الطائرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد

قررت اللجنة المشرفة على تنظيم التصفيات الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها القاهرة على ملعب الصالة المغطاة رقم "2 " بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 7 وحتى 12 يناير الجارى والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين ، عدم مشاركة المنتخب الغانى فى التصفيات ، لعدم حضوره إلى القاهرة حتى الآن ، ولديه مباراة فى الساعة الخامسة من مساء اليوم أمام المنتخب التونسي في أولى مباريات اليوم الأول للتصفيات .

واعتبرت اللجنة المشرفة على التصفيات برئاسة الصربي سلوبيدان ممثل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة أن المنتخب الغاني أصبح خارج التصفيات رسميا، حسب قواعد الاتحاد الدولي للعبة ، حضر الإجتماع رؤساء اتحاد الكرة الطائرة في دول تونس وغانا ومصر، بالإضافة إلى الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة .

بذلك يشارك فى التصفيات أربعة منتخبات فقط وهى مصر وتونس والجزائر والكاميرون ، ويصعد إلى الدورة الاوليمبية المنتخب الحاصل على المركز الأول فقط ، ويذكر أن المنتخب المصرى يواجه نظيره الجزائرى فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم فى أولى مباريات المنتخبين فى البطولة .