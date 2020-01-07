مجلس الوزراء الأمني بإسرائيل يبحث التأثيرات المحتملة لمقتل سليماني

أفادت تقارير إعلامية في إسرائيل بأن مجلس الوزراء الأمني المصغر أجرى مشاورات حول التأثيرات المحتملة لمقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في غارة أمريكية على بغداد فجر يوم الجمعة الماضي .

وذكر التلفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين بأن كبار ممثلي الأجهزة الأمنية في البلاد أكدوا أنه لا يوجد تهديد مباشر لشن هجمات بصواريخ إيرانية ضد إسرائيل انتقاما لمقتل سليماني.

وأضاف المسؤولون، حسب التلفزيون الإسرائيلي، أن هذا التقييم سار على الأقل حتى انتهاء مراسم التأبين لسليماني في إيران غدا الثلاثاء.

وأضاف التلفزيون أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، أكد خلال اللقاء أن إسرائيل لم تشارك في الهجوم الموجه ضد سليماني ومن المنتظر ألا تتدخل.

من جانبه، رفض متحدث باسم نتنياهو التعليق على ما ورد في التقرير التلفزيوني.

ودار اللقاء برئاسة نتنياهو حول كيفية استعداد إسرائيل في حال وقوع هجمات صاروخية إيرانية على أهداف إسرائيلية، ورفعت إسرائيل درجة الاستنفار الأمني منذ مقتل سليماني.