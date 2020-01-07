المغرب يرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا

أعربت المملكة المغربية عن رفضها كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يتابع بقلق شديد التصعيد والتوتر في دولة ليبيا الشقيقية، مضيفا أن الرباط تؤكد دائماً أن الحل في ليبيا ليس هو الحل العسكري.

وأضاف خلال اللقاء الصحفي الذي انعقد على هامش افتتاح القنصلية العامة لجمهورية جامبيا، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية ترفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه.

وتابع: "لم تعمل التدخلات الأجنبية إلا على تعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها".

وأوضح الوزير أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، مؤكدًا أن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي، ويمر هذا الحل السياسي عبر مرحلة انتقالية وفقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر.

واستطرد: "لا يمكن أن تتحول ليبيا إلى (أصل تجاري) سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الدبلوماسية بدلا من أن يخدم الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن".

وأكد أن مسؤولية المجتمع الدولي في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية والتي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي، مشيرًا إلى مطالبة المغرب مجددًا إلى حسن التقدير وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي.