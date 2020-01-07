رئيس وزراء كندا يناقش هاتفيًا مع العاهل الأردني والمستشارة الألمانية الوضع في العراق

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم/الثلاثاء/ مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والمستشارة الألمانية أنجيلا مريكل، تطورات الموقف في العراق والحاجة إلى وقف التصعيد.



جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين، حيث واصل رئيس الوزراء الكندي اتصالاته ومشاوراته مع قادة العالم منذ العودة من عطلته السنوية لمتابعة الأزمة في الشرق الأوسط.



وناقش ترودو - وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء - مع الملك عبد الله الوضع في العراق والآثار بشكل أوسع على المنطقة، داعيا إلى وقف التصعيد والحوار، مشددا على أهمية تعزيز الاستقرار والأمن في العراق.

واتفق رئيس الوزراء الكندي والملك عبد الله على ضرورة مواصلة التركيز على محاربة داعش، وتطلعا إلى تعاونهما المستمر لتعزيز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.



وفي اتصال منفصل، أعرب ترودو والمستشارة ميركل عن مخاوفهما بشأن الوضع في العراق، حيث ناقش الزعيمان ضرورة تشجيع جميع الأطراف على اتخاذ خطوات نحو وقف التصعيد، كما شددا على أهمية استمرار الدعم للاستقرار في العراق والقتال المستمر ضد داعش.



ووافق المسؤولان على البقاء على اتصال ومواصلة العمل مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.