مسؤول: الهند تبدأ إجراءات بيع شركة الطيران «أير إنديا»

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قال مسؤول هندي رفض الكشف عن هويته، إن لجنة وزارية هندية أقرت، اليوم الثلاثاء، مسودة وثائق المزايدة الأولية لبيع شركة الطيران الهندية الحكومية "أير إنديا".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزير الطيران الهندي هارديب سينج بوري كان قد قال في وقت سابق إن الحكومة ستصدر بيانا بشأن عملية بيع أير إنديا بعد ما وصفه بأنه "اجتماع مثمر للغاية".

يذكر أن أير إنديا سجلت خلال العام الماضي أكبر خسائرها على الإطلاق وبلغت 2ر1 مليار دولار، وذلك قبل طرحها للبيع.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تسعى إلى جذب المستثمرين لشراء شركة الطيران المتعثرة من خلال شطب أكثر من نصف ديونها المقدرة بنحو 11 مليار دولار.

وتأمل الحكومة في الاستفادة من بيع الشركة لتقليص العجز المتزايد في الميزانية العامة للبلاد على خلفية ضعف حصيلة الضرائب وخفض ضرائب الشركات بمقدار 20 مليار دولار.