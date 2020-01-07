الصين تحث إندونيسيا على التسوية الملائمة للخلافات حول بحر الصين الجنوبي

حثت الصين إندونيسيا على تسوية الخلافات حول بحر الصين الجنوبي بشكل ملائم، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية العلاقات الودية وتعزيز التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، اليوم /الثلاثاء/، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على اتهام إندونيسيا للصين بالصيد غير المشروع في المياه بالقرب من جزر "نانشا" في بحر الصين الجنوبي.

وقال شوانغ إن الصين تولي أهمية استراتيجية لعلاقتها مع إندونيسيا، وإن التعاون بين الجانبين سيتواصل في كل الأحوال، مشيرا إلى أن بكين ترغب في العمل مع جاكرتا لمواصلة إدارة الخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار الثنائي، والحفاظ على التعاون الودي وكذلك السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وتؤكد الصين أنها تتمتع بحقوق سيادية وولاية قضائية على المياه ذات الصلة بالقرب من جزر نانشا، وأن الصيادين الصينيين يشاركون منذ فتره طويلة في أنشطة صيد الأسماك هناك.