قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، إن الخطوة التي اتخذها المجلس القومي للمرأة بمخاطبة جوجل لوقف عرض أغنية «سالمونيلا» هامة وتحييه عليها، رغم كونها ليست من أنصار المنع، وفقًا لذكرها.

وأضافت أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء أمس الاثنين، أنه «في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) تتحدث عن فكرة الصحافة والرأي والتعبير والإبداع»، مؤكدة أن المادة في نفس الوقت تفرق ما بين حرية الإبداع وجرائم الكراهية والأفكار التي تبث العنصرية والتمييز.

وتابعت: «استمعت إلى أغنية (سالمونيلا) وهي سيئة ووضيعة وحقيرة، لكن المثير للدهشة عندما خرج المطرب للشرح أنه يدافع عن حقوق المرأة ويسخر من الرجال، وإذا كان كذلك لوضع مقطع في الأغنية لفتاة ترد على الاتهامات الموجهة لها»، بحسب تعبيرها.

وانتقدت تغريدة السيناريست مدحت العدل التي قال فيها إن الأغنية «هزار»، قائلة: «أنا أختلف مع هذا الكلام لأننا لدينا مشكلة مع الفنانين والمثقفين إن لما نبقى أصدقاء ندافع عن بعض في الحق والباطل»، بحسب ما قالت.

وتابعت: «المرأة أصبحت بضاعة رائجة لدى كافة الطوائف؛ الليبراليين أو الإسلاميين أو أي فرد، نحن لو في بلد لديها ميثاق إعلامي وقواعد محترمة يتم غلقه فورًا، كمنع جوجل لعمل فرق عالمية في حالات مشابهة»، مستطردة: «ممكن نعديها في إطار أن لدينا انحدارًا فنيًا عامًا»، وفقًا لما أشارت.

وقدم المجلس القومي للمرأة شكوى إلى إدارة موقع جوجل لوقف بث الأغنية المتداولة حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان «سالمونيلا» لتميم يونس، والتي تحمل رسالة «تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتدعو للتنمر وتعد تحريضا صارخا على الاعتداء عليها» بحسب المجلس.