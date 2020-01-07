 التليفزيون السعودي: القبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف - بوابة الشروق
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التليفزيون السعودي: القبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 3:16 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 3:16 م

أعلن «التليفزيون السعودي»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، القبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف.

وأوضح أن الإرهابي الذي تم القبض عليه يُدعى حسين علي آل عمار، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.


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