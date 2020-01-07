التليفزيون السعودي: القبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف

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أعلن «التليفزيون السعودي»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، القبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف.
وأوضح أن الإرهابي الذي تم القبض عليه يُدعى حسين علي آل عمار، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.