الأرصاد: الصقيع بمناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن مناطق شمال الصعيد؛ بني سويف، والمنيا، وأسيوط، إضافة إلى وسط سيناء؛ كاترين ونخل، والوادي الجديد، تشهد حالة من الصقيع.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الصقيع تصل فيه درجات الحرارة إلى خمس درجات أو أقل في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مشيرًا إلى تكون بلورات من الثلج على المزروعات في هذه المناطق وتجمد المياه في سيقانها ما يؤثر على المحاصيل.

وأشار إلى استمرار حالة عدم الاستقرار حتى الجمعة المقبلة، من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق شمال الوجه البحري.

ولفت إلى أن الأمطار على جنوب الوجه البحري والقاهرة متوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحًا أنها خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية.