وزير الخارجية الأمريكي: النظام الحاكم في طهران هو الذي أضر بالثقافة الإيرانية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو إن بلاده تكن احتراما كبيرا بتاريخ إيران وثقافتها ورموزها المختلفة.

وأضاف في تغريدات له على تويتر أن النظام الفاسد في إيران يجب أن يستمع إلى الشعب الذي يريد استعادة وطنه وثقافته، قائلا متهكما إن "وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يعنيه التاريخ الفارسي".

وأضاف: "لا أحد أضر بالثقافة الفارسية أكثر من النظام الحالي في طهران"، متابعا أن " هذا النظام لم يحترم التاريخ الإيراني ولا التقاليد ولا الثقافة الإيرانية، ولم يعد هناك تسامح ديني، كما لوث كل شيء يعتز به الإيرانيون".

وأشار إلى أنه بعد سنوات من المعاناة في ظل الأعمال الوحشية التي ارتكبها قاسم سليماني، أصبح السوريون يحتفلون بالتخلص منه، بعد الإجراء الحاسم للرئيس ترامب، لافتا إلى أن السوريين احتفلوا في الشوارع ووزعوا الحلوى بعد مقتل سليماني.