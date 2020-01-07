العاهل المغربي يترأس اجتماعا لبحث البرنامج الوطني لمياه الشرب والري

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ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بمراكش، جلسة عمل خصصت للبرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والري؛ بهدف بلورة مشروع متكامل يشمل جميع أنحاء المملكة.

واستعرض وزراء التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والداخلية -خلال الجلسة - مختلف جوانب هذا البرنامج، وخاصة في ما يتعلق بمحاور التنمية المائية وبناء السدود وتدبير المتطلبات وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي.

ووجه الملك محمد السادس بالعمل على تفعيل هذا البرنامج، الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم.

حضر جلسة العمل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.