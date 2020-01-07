الأمم المتحدة: مقتل 54 شخصا وإصابة 60 وتشريد 40 ألفا بسبب عنف دارفور

قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركا، إن العنف بين المجتمعات المحلية في (الجنينة) عاصمة ولاية غرب دارفور وحولها في السودان، أدى إلى مقتل 54 شخصا على الأقل وإصابة 60 شخصا وتشريد ما يصل إلى 40 ألف شخص، منذ 28 ديسمبر الماضي.

وأضاف ليركا - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- أن آلاف الأشخاص عبروا الحدود إلى تشاد بحثا عن ملجأ في القرى القريبة من الحدود مع السودان.

وأشار إلى أن النازحين في دارفور لجأوا إلى العديد من المدارس والمباني الحكومية حول مدينة (الجنينة)، مؤكدا أن الأمم المتحدة والشركاء يدعمون استجابة الحكومة والإغاثة الأولية التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر السوداني ومجموعات الشباب المحلية والشركاء الوطنيين الآخرين.

وأوضح أن مستشفى (الجنينة) مفتوح ويقوم الشركاء بإنشاء عيادات صحية في سبع نقاط تجمع للنازحين.

ونوه المتحدث بأن الوضع في المنطقة المتأثرة يتسم بالهدوء في الوقت الحالي، حيث تقوم وكالات الأمم المتحدة بنقل المياه بالشاحنات وتوزيع الغذاء والدعم الغذائي للأطفال وغير ذلك من مواد الإغاثة.