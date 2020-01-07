مصرع شخص بعد انهيار «بلكونة» في الشرقية

لفظ شخص، أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء؛ إثر انهيار سور "بلكونة" منزل بعزبة "الحريري"، التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورو بلاغ بانهيار سور "بلكونة" بناحية عزبة "الحريري"، أمام مسجد "النصر" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وأسفر الانهيار عن مصرع "دسوقي حسين محمد" (73 سنة)، جثة هامدة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.