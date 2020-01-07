نيوزيلندا: سيطرنا على حرائق الغابات التي أحرقت 350 هكتارا من الأراضي

قال رجال الإطفاء في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، إن حرائق الغابات التي أحرقت 350 هكتارا من الأراضي على الساحل الشرقي لجزيرة نورث أيلاند التي أصبحت تحت السيطرة.

وقال تريفور ميتشل، من إدارة الحرائق والطوارئ النيوزيلندية، في بيان له: "يبدو الأمر إيجابيا، ولدينا طقس أكثر ملاءمة في الطريق إلينا".

وهناك أكثر من 70 فردا من رجال الإطفاء على الأرض، بالإضافة إلى 7 مروحيات وطائرتين، يقومون جميعا بمكافحة الحريق الذي يندلع بالقرب من مدينة نابير الساحلية في خليج هاويك.

وفي الوقت ذاته، أرسلت الحكومة النيوزيلندية 22 آخرين من رجال الإطفاء، وأفراد وطائرات تابعة لقوات الدفاع النيوزيلندية، للمساعدة في مكافحة الحرائق الأسترالية.

وتم نشر 157 فردا من نيوزيلندا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في أستراليا، منذ بدء الحرائق في أكتوبر الماضي.

وكان الضباب في أوكلاند، أكبر المدن النيوزيلندية، سيئا للغاية أمس الأول الأحد، لدرجة أن "عددا كبيرا" من السكان الذين انتابهم القلق، اتصلوا بالشرطة.