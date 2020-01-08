السلحدار: سنقدم تقرير مفصل لمدرب الإسماعيلي الجديد

يرى أدهم السلحدار، المدير الفني للإسماعيلي، أن فوز بيراميدزعلى فريقه جاء بسبب خطأ من فريقه في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري العام.

وقال السلحدار في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مباراة جيدة، وهناك أخطاء بالفعل، ولكن هناك تطور واضح في أداء الفريق".

وأضاف: "أسلوب الفريق خلال فترة تولينا المسؤولية، تغير بالكامل وقدمنا مستوى أفضل لكن هذه كرة القدم بيراميدز استغل خطأ الدفاع وأحرز هدف الفوز".

وحول تحديد مصيره مع الإسماعيلي بعد إعلان الفريق التعاقد مع مدرب جديد: "أنا ابن النادي، وعندما يحتاجني الفريق سألبي النداء بكل تأكيد، لكن في الحقيقة لا نعلم مصيرنا حتى الآن وسنعقد جلسة مع المدير الفني الجديد ومجلس الإدارة لتحديد موقفنا النهائي".

وتابع: "أهم شئ أن يعود الإسماعيلي لأفضل حال وأن يتواجد في المكان الذي يستحقه وأن يعيد أمجاد الدراويش من جديد، فنحن نخدم الكيان".

وأوضح: "سنقدم للمدرب الجديد كل شئ عن الفريق في تقرير مفصل، سيشمل كل معلومة عن جميع اللاعبين من الإصابات والغيابات والمميزات والعيوب ولا نترك أي شئ، هذا حق مكتسب له، حتى يستطيع التعامل بشكل جيد مع اللاعبين".

وعن أسوء مباراة أدرها مع الإسماعيلي قال المدير الفني: "أعتقد أننا خضنا 9 مباريات كجهاز فني، وحققنا الفوز في 4 منهم وتلقينا ثلاث هزائم، وتعادلنا في مباراتين، وقدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي،

وأتم حديثه عن نادي الإسماعيلي قائلًا: "أتمنى أن يكون القادم أفضل لدراويش وأن يعود الدراويش للأمجاد، فنحن نخدم الفريق من الداخل ومن الخارج".