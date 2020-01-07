شرطة دلهي تقيم دعوى قضائية ضد قيادات طلابية بسبب أعمال عنف اجتاحت حرم جامعي

قال مسؤولون في الهند اليوم الثلاثاء، إن الشرطة رفعت دعوى جنائية ضد قيادات طلابية من اليساريين فيما يتعلق بأعمال العنف التي اجتاحت أمس الأول الأحد جامعة جواهرلال نهرو في نيودلهي.

ولم تتمكن الشرطة من تحديد أو إلقاء القبض على أي من المهاجمين الملثمين الذين أثاروا اضطرابات في الحرم الجامعي مساء الأحد وأصابوا 34 طالبًا ومعلمًا.

وعقب الهجوم تبادل كل من اتحاد الطلاب "جيه.إن.يو"، الذى تقوده مجموعات يسارية، ومجموعة الطلاب اليمينيين "أخيل بهاراتيا فيدياردي باريشاد"، المرتبطة بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، - الاتهامات بشأن المسؤولية عن أعمال العنف.

وقال ضابط الشرطة ديفيندر أريا إن الشرطة كانت قد احتجزت رئيسة اتحاد الطلاب عائشة جوش ونائبها ساكت مون وغيرهما من الطلاب بتهمة تخريب غرفة الحاسب الآلي بالجامعة ومهاجمة حراس الأمن يوم السبت الماضي.

وتم رفع الدعوى بعد أن ألقت إدارة الجامعة باللوم على الطلاب اليساريين واتهمتهم ببدء الهجمات وإثارة العنف من خلال منع تسجيل الطلاب بسبب معارضتهم لرفع رسوم الإقامة في نزل الجامعة.