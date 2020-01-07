إيران تبحث في 13 خيارا للانتقام من مقتل سليماني

ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، أن إيران تبحث في 13 خيارًا للانتقام، ردًا على مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بضربة أمريكية.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

ومن جانبها توعدت إيران برد قاس، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي.