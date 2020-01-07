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لجنة الحكام: تقدمنا بشكوى للجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك

إبراهيم سعيد
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 12:19 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 12:19 ص

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن تقدمه بمذكرة شكوى للجنة الانضباط ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك أمس الإثنين على خلفية إدارة مباريات الأبيض خلال الفترة الماضية.

وقال الغندور في تصريحا تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "تقدمنا اليوم بشكوى ضد رئيس الزمالك للجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم".

وتابع: "الشكوى ضد رئيس الزمالك بسبب تجاوزه ضد الحكام ورئيس لجنة الحكام واتهاماته المتكررة لنا بتعمد أحداث أخطاء خلال مباريات الأبيض".

وأضاف: "اللجنة تحقق في الشكوى خلال الوقت الحالي قبل أن تصدر قراراتها ضد رئيس الزمالك".

وأردف: "قرارات لجنة الانضباط تطبق على الجميع وعلى أي شخص له علاقة بكرة القدم في مصر".

واختتم تصريحاته "لن يفرض علينا أي شخص أو جهة أن نختار حكما بعنيه لمباراة محددة، وكل الحكام ستتولى إدارة المباريات لجميع الفرق".


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