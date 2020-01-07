مايك بومبيو عن مقتل سليماني: قرار صحيح أصبنا في اتخاذه

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، قائلًا: «اتخذنا القرار الصحيح وأصبنا في اتخاذه، وزارة الدفاع قامت بعمل رائع للغاية، والرئيس له الحق القانوني والمناسب والقرار الذي يتناسب مع استراتيجيتنا لمكافحة التهديد والنشاطات الخبيثة من إيران».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن «العملية نُفذت بناء على المعلومات الاستخباراتية»، موضحًا أن «سليماني» قام بالمجازر في سوريا وأحدث دمارًا كبيرًا في لبنان والعراق حيث منعهما حق السيادة والحرية، وفقًا لقوله.

وأشار إلى أن قائد فيلق القدس استمر بحملة الإرهاب في المنطقة، متابعًا: «الإرهاب العام الماضي قاد إلى مقتل أمريكي، والجهود المستمرة لسليماني لبناء شبكة من النشاطات كانت ستقود إلى وفاة أمريكيين آخرين».

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.