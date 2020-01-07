لوفتهانزا وسويس إير تعتزمان تسيير رحلات من سان فرانسيسكو بوقود صديق للبيئة

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران وسويس اير المملوكة لها تسيير رحلات من مطار سان فرانسيسكو إلى فرانكفورت وميونخ وزيورخ باستخدام وقود صديق للبيئة.

وأعلنت شركة شل ألمانيا في هامبورج اليوم الثلاثاء أن شل وشركة (وورلد إنرجي) في أمريكا الشمالية لإنتاج الوقود الحيوي، عن إبرام اتفاق تعاون لتطوير إمدادات وقود الطيران المستدام.

وأضافت الشركة أن عقد التوريد لمجموعة لوفتهانزا في سان فرانسيسكو والذي يقضي بتوريد 8ر3 مليون لتر من الوقود، يعد واحدا من أهم العقود في هذا القطاع على مستوى العالم.

ويتعلق العقد بتوريد وقود مصنوع من بقايا الدهون والزيوت الزراعية من مصفاة تابعة لشركة (وورلد إنرجي) في كاليفورنيا، وسيتم إضافة نسبة تصل إلى 30% من الكيروسين التقليدي إلى هذه الكمية.

تجدر الإشارة إلى أن النقل الجوي يسهم بأقل من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ولا يزال يعاني مشاكل حتى الآن في تحسين انبعاثاته الكربونية.

ويعول النقل الجوي بالدرجة الأولى على محركات أكثر ترشيدا في استهلاك الوقود واستخدام تدابير تعويضية.

ولا يزال تطوير وقود صناعي مستدام ومبيعاته في المراحل الأولى، كما لا يزال التوصل إلى حل صالح تسويقيا بعيد المنال.