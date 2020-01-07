عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد صعود مشيعي قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، على سفح جبل في مسقط رأسه مدينة كرمان مقابل لـ«مقبرة الشهداء» التي يدفن فيها.

وبدأ دفن قائد فيلق القدس بعد تأجيله، في وقت سابق من اليوم، بسبب حادث التدافع الذي أدى إلى مقتل 35 شخصًا وإصابة 48، نقلًا عن التليفزيون الإيراني.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.