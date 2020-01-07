روما يمدد تعاقده مع كولاروف حتى 2021

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أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تمديد تعاقده مع الصربي ألكسندر كولاروف حتى يونيو 2021.

وقال كولاروف :" أود أن أشكر لنادي على تمديد تعاقدي. هذا بمثابة صفقة جيدة بالنسبة لي".

وأضاف :" حتى الآن أرى أنها نقطة بداية. أنوي الاستمرار في التقدم والتطور من أجل المساهمة في نمو هذا النادي".

ومعروف عن كولاروف نشاطه الكبير وقدرته على تسديد الركلات الحرة.

وتعاقد كولاروف مع روما في 2017وسجل 17 هدفا من 85 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري.

ولعب كولاروف مع مانشستر سيتي، حيث فاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 مع لاتسيو.

وبعد أن خاض 90 مباراة دولية سجل خلالها 11 هدفا مع المنتخب الصربي، سيكون كولاروف هو قائد الفريق في الدور قبل النهائي من الدور الفاصل المؤهل ليورو 2020 عندما يواجه المنتخب النرويجي بنهاية مارس المقبل.