كشف قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل جديدة واقعة مقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة بالبحيرة وإحراق منزلهم، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بسرعة كشف غموض الجريمة وضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهود فريق البحث بإشراف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث البحيرة الإسكندرية، أن المتهم كان يمر بضائقة مالية لإدمانه تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، وعدم عثوره على عمل، فاستغل معرفته بالمجني عليه وارتباطهما بعلاقة صداقة، نظراً لكونهما مقيمان بذات العزبة، وعلمه بامتلاك المجني عليه لرؤوس الماشية، فعقد العزم على قتله لسرقته.

واعترف المتهم عقب تمكن أجهزة الأمن من ضبطه بمكان اختبائه بمنزل أحد أقاربه بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وأنه اتفق مع (سائق - 40 سنة)، وطلب منه نقله بسيارة قيادته لتحميل ماشية من قريته إلى أحد أسواق الماشية.

وتوجه عقب ذلك إلى منزل المجني عليه، وباغت المجني عليه بسكين محدثاً إصابته ولدى استغاثة المجني عليه، وخروج والدته لاستطلاع الأمر، تعد عليها محدثاً ما بها من إصابات أودت بحياتها.

واستكمل المتهم اعترافاته أنه تعد على زوجة المجني عليه فأحدث ما بها من إصابات أودت بحياتها، ثم تعد على أبناء المجني عليه محدثاً ما بهم من إصابات أودت بحياتهم، وعقب ذلك أشعل النيران بالمنزل لإخفاء ملامح جريمته، ولاذ بالفرار إلى منطقة برج العرب بالإسكندرية لأحد أقاربه مدعيا تعرضه لحادث سيارة.

كانت البداية بورود بلاغ لمركز كفر الدوار بأمن البحيرة من الأهالي بنشوب حريق ومتوفين بمنزل كائن بعزبة على التابعة لدائرة المركز ملك (مزارع - 38 سنة)، والسيطرة عليه وإخماده واحتراق جميع محتويات الطابق الأرضي والعثور على 7 جثث من قاطني المنزل، هم كلا من (حسني أحمد علي - 39 سنة)، وزوجته (رنا محمد شحاته - 34 سنة)، وأطفاله (عبد الرحمن، وعماد، ومسعود، ومحمد)، ووالدة المجني عليه (زينب عبد العال - 67 سنة).

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمني البحيرة والإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة (جزار - 34 سنة)، سبق اتهامه في 5 قضايا "حريق عمد، بلطجة، ضرب، تموين، سرقة" مقيم بذات العزبة.

وبتقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه، وتبين إصابته بجروح باليد اليمنى والجبهة، بمواجهته أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.

وتم بإرشاد المتهم ضبط السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة، وإحالته للنيابة التي قررت حبسه.